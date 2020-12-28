معرفي ناقش ميزانيات المشاريع وتذليل العقبات

وطن النهار

عقد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي اجتماعا موسعا مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان ونواب المدير من مختلف قطاعات المؤسسة. وجاء الاجتماع حرصا على سير العمل في جميع قطاعات المؤسسة وللوقوف على جميع الصعوبات والمعوقات للعمل على حلها وتذليل كل مامن شأنه دفع عجلة العمل والانجاز. واستمع الوزير الى شرح موسع من نواب المدير كل فيما يخص قطاعه من خلال عرض مرئي ومفصل به جميع الاحصائيات والارقام والتواريخ، حيث كان الوزير حريصا على تدوين كل الملاحظات للعمل على مناقشتها خلال اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقبلة واصدار القرارات المناسبة لها. وتخلل الاجتماع مناقشة الميزانيات الخاصة بالمشاريع الى جانب ملاحظات مشاريع شرق تيماء بعد الاستلام الابتدائي لها قبل فترة وجيزة ومشروع جنوب صباح الاحمد.

وحث الوزير قياديي المؤسسة على اهمية تفقد الأعمال الموقعية والتأكد من سير الأعمال كما هو متفق عليه مع منفذي المشاريع ومدى التزامهم بالجدول الزمني، اضافة الى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة والالتزام بتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد. واشار الى حرص المؤسسة على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين اصحاب القسائم وفي المواعيد المحددة الى جانب ضرورة انجاز معاملات المواطنين وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التقدم في الأداء الوظيفي ويحقق الرضا التام من المواطنين اصحاب المعاملات.

