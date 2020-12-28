المضف: خطة لتطوير العملية التعليمية

وطن النهار

عقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف صباح امس اجتماعاً مع وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، ومديري المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية، كما التقى بالوكيل المساعد للشؤون القانونية د. بدر بجاد، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة.

وأكد د. علي المضف ان الهدف من الاجتماعات هو التعرف على الادارات التابعة لقطاعي التعليم العام والشؤون القانونية، بالاضافة الى استطلاع خططهم لهذه الفترة لاسيما في ظل تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2020 - 2021 بسبب انتشار جائحة «كوفيد -19».

وأشار د. علي المضف الى حرصه للاستماع لشرح السادة الوكلاء والمديرين والموجهين الموجز عن آرائهم وطموحاتهم وكيفية وضع خطة لتطوير العمل والارتقاء بالعملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، توجه وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد بالشكر والامتنان على الجهود المبذولة من قبل مديري عموم المناطق والتواجيه الفنية خلال جائحة كورونا، ودورهم البارز في استكمال الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر العام الدراسي الماضي، وانطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021 دون مشكلات، مؤكداً ان الظروف مواتية وتسير بشكل يسير في هذه الفترة. ومن جانبه، ذكر الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان ان قطاع التعليم العام حيوي ومسؤول عن اكثر من مليون طالب وولي امر، مشيداً بدور مديري عموم المناطق والتواجيه الفنية في تمثيل الميدان التربوي، وجهودهم في مواصلة التعليم ووضع الخطط المناسبة للعودة التدريجية للمدارس.

