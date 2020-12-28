وزير الداخلية استقبل مشعل الجابر والرفاعي والمكراد

وطن النهار

أشاد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس بالتعاون والترابط بين القطاعات العسكرية. جاء ذلك في تصريح للشيخ ثامر العلي نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة لدى استقباله كلا من محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد في مكتبه بمقر الوزارة.

من جهتهم، قدم الضيوف التهاني والتبريكات لوزير الداخلية بمناسبة توليه المنصب الجديد ونيله الثقة السامية داعين الله تعالى أن يوفقه في مهمته بما يحقق مصلحة البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

