«نقابة الجامعة» طالبت بفتح باب الابتعاث والإجازات الدراسية

وطن النهار

طالبت نقابة العاملين بجامعة الكويت وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف بضرورة فتح باب الابتعاث والاجازات الدراسية لبرامج الدكتوراه امام موظفي الجامعة، مشيرة الى ان الجامعة منعت هذه الفرص الدراسية عن موظفيها متحججة بعدم احتياج القطاعات الادارية لهذه المؤهلات.

واستغربت النقابة اسباب رفض الجامعة لفتح المجال لاستكمال الدكتوراه للموظفين، متسائلة: هل يخشى الزملاء من اعضاء هيئة التدريس القياديين في الجامعة من منافسة الموظفين لهم بعد استكمالهم لدرجة الدكتوراه؟. وأكدت ان اغلب الجهات الحكومية تشجع موظفيها وكوادرها الوطنية على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية وتفتح لهم التسهيلات الدراسية، بينما جامعة الكويت وهي الصرح الاكاديمي الاعلى بالبلاد تقف عائقا امام طموح موظفيها ورغبتهم باستمرار تعليمهم حتى درجة الدكتوراه، لافتة ان من باب اولى مساواتهم وموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين يتمتعون بهذا الحق. وأشارت الى ان البلاد تعاني من نقص في الكوادر التدريسية من حملة الدكتوراه، خاصة ان قانون الجامعات الحكومية رسخ مبدأ افتتاح جامعات جديدة، وبالتالي ستزيد الحاجة لحملة الدكتوراه بمختلف التخصصات مما يعني ضرورة الاستثمار في الراغبين باستكمال دراستهم، بدلاً من ان تقف الجامعة حجر عثرة امام طموحهم، مؤكدة اننا نتوسم خيرا بوزير التربية النظر في الملفات المتعلقة بموظفي الجامعة، سواء في مجال استكمال دراساتهم او في المجالات الاخرى كالترقيات والتقييمات وايضا الترشيح للمناصب القيادية.

