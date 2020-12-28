«مجلس الجامعة»: تعديل خطة انتقال المرحلة الثالثة إلى الشدادية

وطن النهار

أكد امين عام الجامعة مثنى طالب الرفاعي ان مجلس جامعة الكويت وافق على السماح لكليتي الهندسة والبترول والعلوم باستخدام موقعهما في الخالدية لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات المخصصة لهما في مدينة صباح السالم الجامعية. وقال الرفاعي في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس صباح امس ان المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول اعماله، ومن ضمن بنود جدول الأعمال مقترح التعديل على المرحلة الثالثة من خطة الانتقال والتشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية المعروض من اللجنة العليا لمتابعة الانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية في ضوء تكليف مجلس الجامعة لها في اجتماعه رقم (1/2020).

وأشار الى ان مجلس الجامعة وافق على ان تكون المرحلة الثالثة من خطة الانتقال والتشغيل على الانتقال للمباني الشمالية لكليات (العلوم - الهندسة والبترول- العلوم الادارية- العلوم الحياتية- الآداب - التربية) في مدينة صباح السالم الجامعية من بداية العام الدراسي 2021/ 2022 وأيضاً انتقال كليات (الحقوق - الشريعة والدراسات الاسلامية- العلوم الاجتماعية) من بداية العام الدراسي 2022/2023. كما وافق على السماح لكليتي الهندسة والبترول والعلوم باستخدام موقعهما في الخالدية لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات المخصصة لهما في مدينة صباح السالم الجامعية، على ان تستخدم الكليتان موقعهما وما تم تجهيزه من المختبرات في مدينة صباح السالم الجامعية لهما. والانتقال للمباني الادارية والأكاديمية المساندة في مدينة صباح السالم الجامعية وفقاً لتواريخ الاستلام الابتدائي من المقاولين وجاهزية المباني للتشغيل. وأوضح الرفاعي ان تنفيذ المرحلة الثالثة على النحو المشار اليه مرهون لايصال التيار الكهربائي والمياه للمباني، وعدم تحقق عائق من عوائق التنفيذ.

وأشار الرفاعي بأن المجلس ناقش في اجتماعه أمس بنودا اخرى مدرجة على جدول اعماله والتي منها مقترح التعديل على المادتين (9/2/أ)، (37) من لائحة كلية الدراسات العليا، وقد وافق عليها المجلس.

