نصيب: مكتبة الجامعة ترتبط بـ 46 قاعدة بيانات عالمية

وطن النهار

أكدت مديرة المكتبة بالجامعة الأهلية مناير نصيب على نجاح مكتبة الجامعة الأهلية في التحول الى تقديم مختلف خدماتها على المنصات الالكترونية والرقمية مستفيدة من شبكة واسعة من قواعد البيانات التي ترتبط بها الجامعة والتي تبلغ 46 قاعدة بيانات عالمية. جاء ذلك على هامش استضافة مكتبة الجامعة الأهلية ضمن جلسة التدريب المكتبية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، خبير قواعد المعلومات ومدير الحسابات بمجموعة ايبسكو العربية محمد صلاح، الذي قدم ورشة تدريبية لأساتذة الجامعة وطلبتها بشأن الاستفادة المثلى من توسع الخدمات الالكترونية والرقمية في المكتبة وتحديدا طرق الاستفادة من قواعد البيانات العالمية، حيث عقدت الورشة عبر الاتصال الالكتروني المرئي التفاعلي. وأوضحت نصيب ان مكتبة الجامعة الأهلية توفر عشرات الآلاف من المجلات والكتب الالكترونية من خلال 46 قاعدة بيانات خاصة تشتمل على دور نشر مرموقة، فيما تسعى المكتبة من خلال ما تنظمه من ورش وفعاليات الى تعزيز استفادة طلبة الجامعة من القواعد الضخمة من البيانات، بوصفها تمتاز بدرجة كبيرة من المرونة والحداثة والفعالية بما لا يتوافر في الكثير من قواعد البيانات الأخرى، خصوصا ان الجائحة تحول دون حضورهم المباشر للمكتبة ما يعزز من اهمية هذه القواعد والبيانات الالكترونية. وقدم مدير الحسابات بمجموعة ايبسكو العربية محمد صلاح تعريفا بخدمات بمجموعة ايبسكو العربية واصداراتها ومراجعها المهمة والمتنوعة وسبل الاستفادة منها.