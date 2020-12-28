الخالد: 51 إزالة لمخالفات بناء في بنيد القار و11 في «شرق»

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ان «حملة المحافظة لازالة مخالفات البناء في مناطقها مستمرة بكل حزم ضمن الأطر القانونية واللوائح المنظمة»، لافتا الى انه «تمت ازالة 62 مخالفة بناء في منطقتي شرق وبنيد القار من اصل 75 انذار بمخالفات بناء تم توجيهها لعقارات مخالفة في المنطقتين حتى الأن».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار وذلك بحضور فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة.

وكشف الخالد عن «زيادة عدد حالات الازالات في منطقتي شرق وبنيد القار من 59 الى 62 حالة مع هدم 4 عقارات من قبل ملاكها في منطقة شرق بعد انذارهم حتى الأن»، مشيراً الى ان «المحافظة تواصل جهودها وبكل حزم، بالتعاون مع فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة، في حملة ازالة مخالفات البناء ولن تتوقف الا بعد القضاء تماماً على جميع مخالفات البناء في مناطقها».

وأوضح ان «عدد انذارات مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقة بنيد القار 62 انذاراً، بالاضافة الى 13 انذاراً لعقارات في منطقة شرق»، منوهاً بأن «عدد الازالات لمخالفات البناء في منطقة بنيد القار يبلغ 51 ازالة، بالاضافة الى 11 ازالة في منطقة شرق بمجموع 62 ازالة».

