«التجارة»: مخالفة محلين يبيعان الإطارات المستعملة في النعايم

وطن النهار

ضبطت وزارة التجارة والصناعة محلين في سكراب النعايم يبيعان الاطارات المستعملة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان عملية الضبط جاءت بناء على بلاغ بالفيديو من احد المواطنين يظهر فيه عملية الغش في احد المحلات بعد تنظيف اطارات السيارات ومن ثم اعادة بيعها، مبينة ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وجه بسرعة توجه فرق الوزارة التفتيشية الى منطقة سكراب النعايم حيث اكتشفت في المحل الأول وجود 390 اطارا من مختلف الأحجام والأشكال. وبينت ان مفتشيها وجدوا في المحل الثاني 790 اطارا من مختلف الأحجام والأشكال، موضحة انهم اتخذوا الاجراءات القانونية بحق صاحبي المحلين لقيامهما بعرض وبيع اطارات مستعملة في مخالفة للقرار الوزاري رقم 216/ 2014. وأكدت «التجارة» ان فرق التفتيش مستمرة برصد وبمتابعة المخالفات بأنواعها المختلفة ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها، داعية المواطنين والمقيمين للابلاغ عن اي مخالفة يلاحظونها للتعامل معها وفق القانون.

