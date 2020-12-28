وزير الصحة: شحنة من اللقاح تصل إلى البلاد شهرياً

وطن النهار

أشاد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس بالإقبال الكبير من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية على مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحافيين لدى قيامه بجولة تفقدية على مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف «إن حملة التطعيم بدأت امس فعليا بعد أن تم تدشينها يوم الخميس الماضي وستكون الأولوية للطواقم الطبية طيلة أيام الأسبوع حتى الساعة 8 مساء». وأضاف أن العمل يسير بسلاسة ويسر وتنظيم «أكثر من رائع والتزام تام من قبل المواطنين والمقيمين من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى» لافتا إلى أنه سيتم إدخال فئة كبار السن نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار إلى توفر الطعوم بشكل دوري شهري بحيث تصل شحنة كل شهر وتستمر تلك الاجراءات لتوفير الطعوم لكل من يرغب في الحصول عليها من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت طيلة عام 2021.

ودعا الجميع إلى ضرورة المشاركة والتسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على موعد محدد للقدوم والحصول على التطعيم مبينا أن هناك آلية خاصة للتعامل مع الطعوم وتحضيرها الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع للاستفادة القصوى منها من قبل الراغبين في الحصول عليها.

وأوضح أنه «رغم ارتفاع أعداد الإصابة في العديد من الدول مع الموجات الثانية والثالثة إلا أن الأوضاع في الكويت مستقرة -بفضل الله- وهذا يدعو للطمأنينة إلا انه لا يعني الفرح وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية داعيا الجميع إلى الالتزام بالاجراءات لحين تطعيم الجزء الأكبر». وذكر «أنه مع تدشين الحملة تم اختيار عينة لا تتعدى العشرات من جميع فئات المجتمع لمتابعتها «ونحمد الله انه لم تسجل أي حالة أعراض جانبية للطعوم ونأمل أن تستمر حتى ننتهي من تطعيم جميع من يعيش على أرض الكويت».

