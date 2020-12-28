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الطشة: موقعان جديدان للتطعيم في الجهراء والأحمدي


قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز الطشة لـ «كونا» امس الأحد إن القطاع قام وفر كل الاحتياجات لإنجاح حملة التطعيم.
وأضاف الطشة أن قطاع الخدمات بالوزارة قام بتوفير المستلزمات الطبية واللوجستية والمواد الغذائية والمشروبات فضلا عن عمال النظافة والحراسة وتسخير كل الإمكانات المتاحة في هذا الصدد.
وذكر أن القطاع لديه تعليمات واضحة وصريحة بتوفير كل الاحتياجات والتعاون مع مختلف القطاعات الاخرى لإنجاح حملة التطعيم، مشيرا الى أن العمل جار لتجهيز موقعين آخرين أحدهما في منطقة الجهراء والآخر في منطقة الأحمدي تسهيلا على الراغبين في الحصول على التطعيم.


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