الأحمد: الإقبال فاق التوقعات

وطن النهار

قالت استشاري أمراض الباطنة والمناعة الإكلينيكية وعضو لجنة لقاح فيروس كورونا الدكتور منى الأحمد لـ «كونا» إن الإقبال فاق المتوقع من القطاع الطبي وغيره من قطاعات الدولة العاملة في الصفوف الأولى مشيدة بحسن التنظيم والتعاون بين الجميع.

وأكدت الأحمد «أن لا أعراض جانبية حتى الآن بسبب اللقاح» متوقعة زيادة القدرة الاستيعابية مع ضم الفئات الاخرى لسهولة الأداء وتقليص فترة الانتظار للحصول على اللقاح.

وقامت وزارة الداخلية خلال الحملة بعملية التنظيم ووضع الحواجز الأمنية لتسهيل عملية الدخول والخروج والحرص على التباعد الاجتماعي مع توفير المقاعد المتحركة لمساعدة كبار السن فضلا عن توفر العربات الصغيرة لنقل المراجعين من مواقف السيارات الى قاعة التطعيم والعكس.

