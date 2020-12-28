الغملاس: الجيش الأبيض حصل على التطعيم

وطن النهار

أكد مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة فهد الغملاس لـ(كونا) جاهزية الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح (كوفيد- 19) واعتماد مراكز التطعيم ومنها قاعتي 5 و6 في أرض المعارض بمنطقة مشرف إضافة إلى مركزين في محافظتي الجهراء والأحمدي.

وبين الغملاس أنه تم أمس الافتتاح الفعلي لحملة التطعيم ضد (كورونا) بعد الافتتاح التجريبي الذي دشنه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي.

ولفت إلى أن «الجيش الأبيض» حرص على القدوم للحصول على الجرعة الأولى من التطعيم ومن ثم الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم بعد ثلاثة أسابيع موضحا أن الإقبال «فاق التوقعات» وأن الإجراءات تسير بشكل منظم جدا دون أي خلل أو نواقص.

وأفاد أن العمل قائم حاليا بنصف الطاقة الاستيعابية فقط مبينا أن العمالة الموجودة مدربة على أعلى مستوى وما شهده المركز من إقبال كثيف اليوم كان بمثابة تحدٍ لقدرة الطاقم البشري إلا انه -ولله الحمد- تم التعامل مع تلك الأعداد بدون أي تأخير.

وأكد متابعة الوزارة الدائمة لتداعيات التطعيم والحالات التي لا يجب فيها التطعيم مبينا أنه حسب الارشادات العالمية فإن من أكمل 90 يوما بعد الإصابة بفيروس كورونا يمكنه الحصول على التطعيم.

وأشار إلى أن البرنامج الالكتروني الذي تم توفيره للتسجيل في التطعيم يظهر إذا كان الشخص قد سجل في السابق إصابته بالفيروس من عدمه وهنا لا يمكنه الحصول على موعد الا بعد انقضاء الـ90 يوما.

ودعا الغملاس الى ضرورة التسجيل الإلكتروني للراغبين بأخذ اللقاح لتسهيل دخولهم للمركز واعتماد حجزهم مؤكدا أن التجهيزات متوفرة لاستقبال الآلاف يوميا.

