السند: 500 من الكادر الطبي يشرفون على عمليات التطعيم

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ (كونا) إن الجميع يحق له أن يفخر بتلك الفئة أمام العالم «فهي التي لم تتردد لحظة واحدة في خدمة هذا الوطن الغالي وصون الأمن الصحي» داعيا الجميع للمبادرة بالتسجيل وطلب موعد للتطعيم وتحديدا كبار السن وذوى الاختطار.

وأضاف السند أن الإعداد للحملة بدأ منذ وقت طويل حيث حرصت الوزارة على تجهيز مركز الكويت للتطعيم لتتمكن من تقديم الرعاية الطبية والخدمة الصحية وفق الجودة المطلوبة والمستوى اللائق مبينا أن المركز يضم أكثر من 500 من العاملين في وزارة الصحة منهم 412 من الهيئة التمريضية.

وذكر أن المركز يضم 195 غرفة تطعيم ويقابلها غرف انتظار ما قبل التطعيم وغرف للاستراحة ما بعد التطعيم وغرفة مجهزة للطوارئ والحوادث فضلا عن صيدليتين مجهزتين بالأدوية والعلاجات اللازمة والثلاجات لحفظ الطعوم وفقا لاشتراطات الجهة المصنعة. وقال «نتفهم جميع المخاوف والشكوك والاستفسارات حول تطعيم كورونا التي تم طرحها في الآوانة الأخيرة ويتم متابعتها بعناية شديدة» مشيرا الى أن الكويت تتبع الحقائق العلمية المثبتة طبيا عبر مراكز الدراسات والمراكز البحثية والمنظمات المختصة.

وأفاد أن الوزارة لديها اللجان الفنية والكوادر الوطنية التي تهتم بهذا الجانب وتتابع المراكز البحثية عن كثب «وأن من لديه أي شكوك لا تتردد في طرحها وسيتم الرد عليها علميا».

