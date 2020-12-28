القطان محذراً الوزراء: المنصة موجودة للاستجواب

وطن النهار

اكد النائب د. علي القطان على ما اقسم عليه من قبل و«اعيد القسم ان المنصة موجودة للاستجواب اذا لم يقم كل من الوزراء بمسؤولياته»، مضيفا: نحن نمد يد التعاون في بداية الطريق ولكن ان شعرت بعدم الجدية وغياب الجهد الوزاري اللازم والله لن اتردد ولن اجامل باستخدام الادوات الدستورية.

ولفت القطان بقوله: انا محسوب على الشعب الكويتي وكل مواطن في البلد، ولدي ايمان بأن الاصلاح يبدأ من الحكومة، وانا منذ دخلت هذا المجلس وأرى الخلافات الشخصية والتخوين والاجتماعات الخارجية والاستقالات من اللجان وطفرة المحسوبيات.

واوضح القطان: انه يعمل بجد الان من اجل رعاية مصالح المواطنين وانه يمثلهم في لجان المرافق والزراعة والاسكان، مضيفا: اجتمعت لجنة الاسكان واستمعنا لشكاوى المواطنين ونأمل ان نصل الى حلول لها قريبا.

وبين انه قد سبق وان وجه سؤال برلماني الى وزير المالية لتتبع ما يجري في شأن مكافآت الصفوف الامامية، مضيفا ان الصفوف الامامية بذلت جهود مضنية في مكافحة فيروس كورونا ولا منة في ذلك وبوسعهم تقديم انفسهم فداء لهذا الوطن المعطاء، انما الحكومة وعدت بمكافئتهم وعليها الالتزام بوعدها، فنريد ان نعرف متى ستصرف المكافآت، وعلى وزير المالية جواب السؤال البرلماني.

