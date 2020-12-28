الملا رئيساً لـ«الميزانيات» والداهوم مقرراً

وطن النهار

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور كل اعضائها وتم انتخاب النائب د.بدرالملا رئيسا للجنة وتزكية د.بدر الداهوم مقررا لها.

وقال الملا في تصريح للصحافيين ان الكل يعلم اهمية لجنة الميزانيات بين لجان المجلس قاطبة حيث تمر عليها تقارير جميع الجهات الرقابية مبينا ان الامر سيكون مختلفا لهذا العام في عمل اللجنة وتعاملها مع هذه التقارير لسبب اننا امام عجز لك يكن مسبوقا في تاريخ الكويت نتيجة لما افضت عنه جائحة كورونا من انخفاض انتاج النفط وسعر برميل البترول الامر الذي يتعين فيه الاخذ بعين الاعتبار ايجاد الحلول المالية لهذه الميزانية.

واضاف ان ما يعرض على اللجنة من الجهات الرقابية لتقارير الجهات يتعين فيه التعامل معها بشكل مختلف عما كان بالسابق وفقا لما تثيره هذه الجهات الرقابية من مخالفات وملاحظات لافتا الى انه كان في الفصل التشريعي الماضي مقررا للجنة التحقيق في القطاع النفطي ورئيسا للجنة التحقيق في شبهات الرشاوى بالايرباص والخطوط الكويتية وبفضل التقارير الرقابية احلنا كثيراً من المواضيع الى النيابة العامة.

وزاد بقوله: لذلك الامر مختلف وسيكون التعامل واضح مع جميع الجهات الحكومية من رقابة سنمارسها بشكل واضح جدا على تلك الجهات وصولا الى اجراءات فاعلة من برلمان يفترض له ان يكون فاعلا عبر هذه اللجنة.

وعبر الملا عن شكره للنائب عدنان عبدالصمد على ماقدم خلال فترة ترؤسه اللجنة سابقا،وتحتم علينا الديموقراطية الامتثال لما انتهت اليه نتيجة التصويت باللجنة لافتا الى ان الاجتماع الثاني سيكون الاربعاء القادم لبحث الية عمل اللجنة ومخاطبة الجهات الرقابية فيما يتعلق بتقاريرها بهذا الشأن.

