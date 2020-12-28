الغانم: مكتب المجلس يجتمع اليوم لتوزيع الجدول الزمني للجلسات

وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انه سيوجه دعوة لاجتماع مكتب المجلس اليوم، وذلك بعد انتخاب وتزكية رؤساء لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، والأولويات واكتمال أعضاء المكتب.

وأوضح الغانم في تصريح صحافي بمجلس الامة امس أنه سيتم بعد اجتماع مكتب المجلس توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول على النواب، بالاضافة «بحث ما هو موجود على جدول أعمال مكتب المجلس».

من جهة أخرى، أشار الغانم الى لقائه بأعضاء جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت واستماعه الى العديد من مشاكلهم ومطالبهم المستحقة، ومنها المستحقات المالية عن الفصل الصيفي والتأخير الحاصل في ذلك.

وذكر الغانم أنه سيتم ان شاء الله بالتعاون مع اللجنة التعليمية والجمعية والرئاسة والحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي د. علي المضف تحقيق الكثير من مطالبهم المستحقة.

من جانب أخر بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية أمس الى رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية د. علي عبد العال، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي اندلع بوحدة لرعاية مرضى (كوفيد-19) في القاهرة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلاً الله عز وجل أن يرحم الضحايا وأن يعجل بشفاء المصابين.

