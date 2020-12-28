جوهر: «الأموال العامة» تعقد جلستين كل أسبوع

وطن النهار

قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب د.حسن جوهر ان اللجنة ناقشت – خلال اجتماعها أمس - خارطة طريق لعملها واتفقنا على تحديد جلستين كل أسبوع لتغطية كل المواضيع المتعلقة بالأموال العامة، مشيرا الى انه تم استعراض ومراجعة قضايا المال العام السابقة، والاتفاق على متابعة ما سيتم اكتشافه من قبل الجهات الرقابية وتنفيذ توصياتها.

وأضاف في تصريح صحافي أكدنا على ضرورة مراجعة الاجراءات التي تمت في شأن تعقب قضايا المال العام، خصوصا المحالة لجهات الاختصاص والتأكد من سلامة التحقيق والاجراءات التي تمت الاحالة من خلالها والتأكد من تزويد جهات الاختصاص بالادلة المطلوبة منها لكل قضية على حدة تمهيدا للالتقاء بالوزراء المختصين.

وقال نريد أن نؤكد للشعب ان اللجنة ستتحمل هذه المسؤولية والثقة الكبيرة من المواطنين والنواب تجاه القضايا التي باتت مستحقة وتهدد مستقبل الكويت الاقتصادي ومستقبل أبنائنا والهزة التي تعرضت لها سمعة الكويت في الاعلام الخارجي.

