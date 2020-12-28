الديحاني: لماذا لا يُصرف التموين مجاناً للعاملين في «الصحة» و«الداخلية»

وطن النهار

وجَّه النائب فرز الديحاني سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه: في مايو الماضي وفي مؤتمر صحافي اعلنت الحكومة عن مكافأة مالية لمصابي كورونا من العاملين في الصفوف الامامية اضافة الى مكافأة مالية لجميع المشاركين في التصدي لوباء كورونا في جميع وزارات الدولة من المشاركين في فرق العمل او المكلفين بالعمل للتصدي للوباء

وأضاف صدر في مايو قرار مجلس الوزراء رقم 2/ 686 بالموافقة على صرف مواد تموينية مجانا لمدة 6 اشهر للعاملين في الصفوف الاولى في وزارتي الصحة والداخلية من المشمولين في الفئة الاولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستفسر متى سيتم صرف المكافأة المالية للعاملين في الصفوف الاولى في جميع وزارات الدولة لاسيما انها كانت رغبة من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه؟

وهل تم حصر الاعداد المستحقة للمكافأة المالية ومراجعتها وعدم ظلم اي مستحق؟ وفي حال صرف المكافآت هل سيتم فتح باب التظلم للموظفين الذين ستسقط اسماؤهم سهوا عن كشوف المكافآت؟

وكم القيمة المالية المرصودة لمنح الموظفين هذه المكافآت وهل تم تضمينها في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة؟ وما السبب وراء عدم تنفيذ قرار صرف المواد التموينية المجانية للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية؟

وفي سؤال ثانٍ وجهه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية قال النائب فرز الديحاني لاكثر من 11 سنة يعاني تقاطع صباح الناصر مع الدائري السادس الاهمال وعدم الالتفات من قبل وزارة الاشغال بعد ان توقف العمل نهائيا في مشروع تطوير وتوسعة جسر صباح الناصر الأمر الذي تسبب معه بازعاج اهل المنطقة ومرتادي الطريق.

