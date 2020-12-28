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الشاهين لصرف مكافآت الصفوف الأمامية


أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة للبدء في صرف المكافآت المتأخرة للعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا. وقال في اقتراحه «صدر في يونيو الماضي قرار عن مجلس الوزراء يقضي بمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد- 19» الا ان هذه المكافآت لم يتم صرفها حتى الآن على الرغم من الجهود التي بذلت وأشاد بها سمو أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي أمر في وقتها بتكريمهم». وختم بقوله تقديراً للجهود المبذولة للعاملين في الصفوف الأولى، لذا فانني اقترح «البدء بصرف المكافآت للعاملين بالصفوف الأمامية تقديراً لجهودهم التي بذلت في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19».


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