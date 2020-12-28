الديحاني: إنشاء نادٍ رياضي جديد في الجهراء

وطن النهار

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني باقتراح بقانون لإنشاء الحكومة ناد رياضي جديد في محافظة الجهراء بمسمى «نادي السليل»، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يحتوي النادي الجديد على كل الألعاب او الصالات المجهزة ومضمار السباق والستاد الرياضي الكامل. من جهة ثانية، سأل الديحاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن موعد صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا والاعداد المستفيدة منها والمبلغ المرصود؟ وأسباب عدم تنفيذ قرار صرف المواد التموينية مجانا لهم؟

كما سأل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية عن مشروع تقاطع منطقة صباح الناصر مع الدائري السادس وما إذا تمت ترسيته على شركة اخرى وموعد ترسية المشروع ومدة تنفيذه وقيمة إنجاز مشروع جسر صباح الناصر في العقد الأول إضافة إلى كلفة استكمال الإنجاز. وطالب بتزويده بالعقوبات التي فرضت على الشركة المنفذة للمشروع وما اذا كان قد تم إيقاف تعاقداتها المستقبلية مع وزارة الأشغال ووزارة الدولة.

