«نزاهة» أصدرت تقريراً حول الشفافية ومكافحة الفساد

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تقرير المواطن الأول (2019/2020) تحت عنوان «لنكن وطـــن النزاهـــة».

وقالت الأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة ابرار الحماد إن التقرير يستهدف نشر أنشطة ومهام وإنجازات الهيئة التي قامت بها خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/3/2020، وأشارت إلى أن هذا التقرير يخاطب جميع المواطنين باعتبارهم شركاء رئيسين في جهود مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق المعرفة المجتمعية بأدوار الهيئة في حماية المال العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة.

وأوضحت الحماد أنه قد تمت مراعاة عدة نقاط في اعداد وإصدار التقرير ومنها شفافية المعلومات وسهولة عرضها وتوضيح اختصاصات الهيئة من واقع الاعمال المحققة، متضمنا النسب البيانية والاحصائية بالتقرير مع مراعاة تبسيط المحتوى وتنفيذه بطريقة عصرية ومختصرة تمكن القارئ من سهولة الوصول للمعلومات.

وذكرت أن التقرير والذي تم تدشينه عبر موقع الهيئة الالكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تطرق لعدة موضوعات منها تعريف موجز عن الهيئة واختصاصاتها وبيان موجز عن نتائج أعمال قطاعاتها الرئيسة ومنها البلاغات والذمة المالية والوقاية.

