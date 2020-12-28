الإثنين 28 ديسمبر 2020 ,14 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4174
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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سؤال
التطعيم.. حسب العمر وإلا حسب أولوية التسجيل في المنصة؟!
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