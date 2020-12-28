لماذا يا وزير الصحة؟!

الاخيرة

وزارة الصحة يفترض أن يديرها أطباء من الأذكياء الأكفاء، كما هي الحال القائمة في أنحاء العالم، أما كويت «احنا غير»، فالأمر به نظر، بدلالة مَعْلَم المستشفى الأميري، الذي تركت به رؤية البحر الجميل للسيارات، وحُرم المرضى منها.

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قبل 6 أشهر على الأقل، علم العالم أجمع أن هناك لقاحات قادمة قبل نهاية العام، واستعدت الدول لاستقبال اللقاح، والأهم توصيله لشعوبها، حتى إن بلداً قادراً كحال الولايات المتحدة الأميركية، قرر تطعيم 330 مليون نسمة في فترة لا تزيد عن 6 أشهر، أما حليفتها إسرائيل، فقد قررت تطعيم 150 ألفاً كل يوم، ومن ثم تنتهي من تطعيم كامل شعبها خلال ما يقارب الشهر، وبعدها تنفتح البلاد وتدار عجلة الاقتصاد!

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في الكويت، قامت وزارة الصحة بفتح مركز يتيم على أرض المعارض يلقح 10 آلاف شخص كل يوم دون تحديد موعد، فتزاحمت الناس منذ الصباح على المركز، ما يعني استمرار التلقيح، وبقاء الوباء لعام ونصف العام، تبقى فيه الصحة مسيطرة على كل الوزارات الأخرى، وأثناءها ستفلس أغلب أنشطة القطاع الخاص، وستصبح الكويت، التي اشتهرت بأطول حظر في العالم «دون فائدة»، صاحبة أطول مكافحة «كورونا» بالعالم.. وإن شاء الله محدش حوش!

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آخر محطة: حسابياً.. فتح 6 مراكز للتطعيم بدلاً من مركز واحد، يعني بقاء الوباء لـ 3 أشهر فقط، يتلوه فتح البلد والمطار، وعودة القطاع الخاص الذي يضرب ضرب غرائب الإبل إلى سابق عهده...!

