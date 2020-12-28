إعادة فتح مدارس ذوي الإعاقة باشتراطات صحية

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أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، عن توصل اللجنة الثلاثية المؤلفة من الهيئة ووزارتي التربية والصحة لاعادة فتح المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، وفقا للاشتراطات الصحية. وقالت ان جميع المدارس أبدت استعدادها للبدء بالدراسة، مشيرة الى اجراء زيارات ل 22 مدرسة وافقت منها لـ 18، بينما ستمنح البقية الموافقة خلال الأسبوع الحالي بعد تلافي الملاحظات التي وجدها الفريق المختص. وزادت العوضي، ان العمل بدأ منذ يوليو الماضي لإعادة فتح المؤسسات والمراكز التأهيلية لايماننا بأهمية حضور الابناء من ذوي الاعاقة الى مراكزهم لتلقي العلاجات التأهيلية المحددة. وعن اعادة فتح دور الحضانة، أكدت انها من ضمن الأولويات بعد الانتهاء من تحقيق الاستقرار في المدارس، مشيرة إلى أن هناك جهودا ومساعي مع وزارة الشؤون لبدء الاجراءات الخاصة باعادة فتح الحضانات.

وعن إلزامية اجراء فحص «كورونا» للطلبة والعاملين، اكدت اهمية الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة، وضرورة تجهيز غرفة عزل في كل مدرسة. واكدت العوضي على المرونة في الدوامات لطلبة ذوي الاعاقة حيث لا مانع من ان يكون هناك دوام صباحي وآخر مسائي، لافتة الى ان استمرار العمل مرهون بالوباء سواء من ناحية الاستمرار بالفتح او اعادة الاقفال.

