ذاكرة اللقاح.. رفيق البشرية «الواخز»

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على مر التاريخ، طور البشر لقاحات ضد الأمراض الفتاكة، من الإنفلونزا إلى شلل الأطفال. وتعتبر اللقاحات من أهم إنجازات القرن العشرين في مجال الصحة ولطالما كانت رفيقا للبشرية في محاربة الاوبئة خلال القرن العشرين. ويحتل التطعيم مكانة مهمة في الحماية من الأمراض المعدية والفيروسات. ففي القرن العشرين، تم تطوير لقاحات وقائية ضد العديد من الأمراض المتفشية مثل السعال الديكي والدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية. وفي الصورتين يظهر مستوى الاقبال على لقاح الجدري في نيويورك عام 1947 وهو مشهد لا يمكن لاي انتخابات ان تحققه في المدينة التي لا تنام. وكما يحدث الان مع لقاح «كورونا» فقد كان للنجوم دور مهم في الترويج للقاحات وتأكيد امانها كما يبدو في صورة تعود إلى عام 1956، حين تلقى النجم الأميركي الشهير إلفيس بريسلي لقاح «سالك» ضد شلل الأطفال في مدينة نيويورك من قبل الدكتور هارولد فورست والدكتورة ليونا بومغارتنر مفوضة دائرة الصحة في نيويورك.

