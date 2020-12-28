الكويت بين شح السيولة ووفرتها!

مال وأعمال

في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من ازمة سيولة خانقة، بادر عدد من نواب مجلس الأمة الى طرح مشاريع قوانين ومقترحات شعبوية، محصلتها النهائية مزيدا من الارهاق في الميزانية العامة للدولة ورفع مستويات العجز في الميزانية الى ارقام قياسية، قدرتها مصادر معنية لـ النهار بأكثر من 25 مليار دينار.

ومن بين اكثر القوانين الشعبوية المقترحة والتي تثير جدلاً في الشارع الكويتي، ما يتعلق بقضية اسقاط القروض عن المواطنين والتي تعني ضمنياً تخلي الحكومة عن كل ودائعها لدى بنك الكويت المركزي، وتخريب اقتصادي متعمد قد يؤدي الى نتائج كارثية يتحمل عبئها القطاع المصرفي، القطاع الأكثر حصافة وصلابة بين القطاعات الاقتصادية.

ومن بين القوانين الأخرى المطروحة، ما يتعلق بدفع مكافآت الصفوف الأولى، بالاضافة الى تقديم منحة لكل مواطن قدرها الفي دينار، واسقاط القروض، وهو ما يعني ضمنياً مزيداً من العجوزات وغياب لمنظومة الاصلاحات الاقتصادية التي تحتاج الدولة لتطبيقها في المرحلة المقبلة، لوضع حد لعجوزاتها المزمنة والحادة التي تعانيها منذ العام المالي 2014/2015 وحتى ميزانية 2020/2021 الحالية والتي لم تفلح كل السياسات والآليات الحكومية المتبعة لتقليلها او الحد منها.

والسؤال هنا: هل الدولة قادرة مالياً لتلبية كلفة تلك القوانين التي تصر عليها الغالبية النيابية؟، مصدر تجيب ان مالية الدولة قوية بفضل العوائد القوية التي حققتها استثماراتها الخارجية خلال 11 عاماً الماضية الممتدة من 2009 - النصف الأول من 2020، والتي بلغت 170 مليار دولار من استثمارات اجمالية تبلغ 533.5 مليار دولار، وفق ما تشير اليه بيانات ميزان المدفوعات،حيث كان عام 2019 هو الأعلى عائداً، فيما تراجع العائد بشكل حاد في النصف الأول من 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا بالغاً 2.49 مليار.

وبينت المصادر ان الكويت لديها مصدات مالية خارجية قوية وعوائد قياسية حققتها خلال السنوات الماضية، الا ان القوانين المعمول بها لا تسمح باستخدام عوائد صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الداخل او استخدام عوائده لتمويل عجز الميزانية.

ولفتت المصادر الى ان مجلس الأمة امامه خياران لتمويل العجز في الميزانية وتمرير القوانين الراغب في تمريرها - بغض النظر عن صوابها ام خطئها- حيث يتمثل الخيار الأول في تمرير قانون الدين العام، فيما يتمثل الخيار الثاني في ابقاء الوضع على ما هو عليه من استمرار العجوزات المزمنة وأزمة السيولة وهو ما يعني ارتفاع وتيرة العجز المالي لمستويات قياسية لا يمكن الحكومة السيطرة عليه او مواجهته.

وفي سياق متصل، توقعت مصادر ان تواصل ميزانية 2021/2022 حالة التقشف الموجودة في ميزانية 2020/2021، حيث من المتوقع ان تكون تلك الميزانية الأقل في المصروفات منذ سنوات.

ومن بين الآليات المتوقعة وضع ضوابط جديدة للانفاق على المشروعات التنموية، تضعها الجهات الرقابية المعنية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والاستعانة برؤى منظمات المجتمع المدني، بهدف محاصرة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

وتسعى الحكومة ضمن توجهاتها الاصلاحية المالية والاقتصادية الى تخفيف قبضتها على الاقتصاد واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للمشاركة وبقوة في الأداء الاقتصادي على المدى الطويل، وتطبيق آليات الخصخصة في العديد من القطاعات وعلى رأسها شركات القطاع العام الخاسرة وتحويل تلك الشركات من الخسائر الى الأرباح.

ومن بين النتائج الايجابية التي تتيحها عمليات التخصيص ما يتعلق بتخفيف عبء الرواتب عن كاهل الميزانية من خلال تحويل جانب كبير من العمالة الوطنية للعمل في تلك الشركات بعد الانتهاء من تخصيصها لما تتمتع به من جاذبية عالية للعمل بها.

