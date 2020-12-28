القطاع الخاص الكويتي يواجه تداعيات «كورونا» من دون أي محفزات

مال وأعمال

عشرة اشهر منذ اطل فيروس كورونا على العالم تاركا في طريقه خسائر فاقت التخيلات فتسبب هذا الفيروس في اختناق الوضع الاقتصادي بسبب فترات الاغلاق التي فرضتها اجراءات الحد من انتشار المرض، فوجدت الشركات والمؤسسات نفسها فجأة في وضع لم تكن مستعدة له لا تعرف الى متى سيستمر ولا تملك القدرة على تلبية التزاماتها من رواتب وايجارات لفترات طويلة بدون الحصول على اي عائد.

وأشار تقرير لـ CNBC عربية الى ان ذات سيناريو أزمة عام 2008 سيتكرر والقطاع الخاص يطالب بدعم حكومي باي شكل من الاشكال اسوة بمعظم الدول الأخرى خاصة ان الجائحة خارجة عن ارادته ولا يد له بها ولا حيلة والحكومة لا تري ضرورة ملحة لدعم القطاع الخاص الذي يوظف غالبا اجانب ويسهم بنسبة 27 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد مقابل 73 في المئة للقطاع الحكومي.

وبينما تضررت كل القطاعات من الازمة الا ان هناك قطاعات اكثر تضررا مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها 25 الف شركة- وقطاع السينمات ومراكز الترفيه والمطاعم التي اضطر بعضها الاغلاق او تقليص عدد الفروع - اما الشركات فلقد اضطر اغلبها تقليص العمالة وصرف بعض موظفيها اغلبهم من الوافدين -وأصحاب العقارات فلقد لجآ بعضهم الى تخفيض الايجارات.

