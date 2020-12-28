بارنييه رافع شعار الحرب خلال بريكست

مال وأعمال

دخل اخيراً بؤرة الضوء، على الرغم من انه كان في قلب الأحداث وصانع مسارها على مدار اربعة اعوام ونصف العام، هي زمن المفاوضات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للاتفاق على مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.. انه ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد.

وبينما كان كل طرف يسعى الى تسويق الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل اليه،، بين لندن وبروكسل على انه نوع من النصر المحقق، صرح بارنييه، بأنه «لا يوجد منتصر في بريكست، انه خاسر - خاسر، وفقا لتقرير نشره موقع « العربي الجديد».

وشدد على ان «الفراق يُضعف، خاصة في العالم كما هو اليوم، عالم خطر وغير مستقر، حيث يجب ان نكون مجتمعين، كي يكون لنا وزن في مواجهة الولايات المتحدة والصين».

ويذهب بارنييه الى ان «المملكة المتحدة اختارت ان تكون منعزلة عوض ان تكون متضامنة. انا آسف، لكن مهمتي كانت جعل بريكست وراءنا بأكبر سرعة ممكنة. وقد قمنا بذلك ضمن الوحدة والحزم».

كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يتطلع في صيف 2016 الى ان يصبح رئيساً للجهة التي ينحدر منها، او رئيساً للمفوضية الأوروبية، غير انه عُيِن كبيراً للمفاوضين عن الاتحاد الأوروبي، حيث كان عليه الوصول الى اتفاق مع البريطانيين لترتيب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واستحضر الاتحاد الأوروبي تجربة ميشيل بارنييه ومعرفته بتفاصيل القضايا المطروحة في مفاوضات بريكست، حيث كان بين 1999 و2004 مفوضاً اوروبياً للسياسة الجهوية وبين 2010 و2014، مفوضاً اوروبياً للسوق الداخلية والخدمات المالية.

ويشهد له العديد من المعلقين بأنه يتمتع بخصال لا بد ان تكون في اي مفاوض مكلف بالخوض في ملف شائك مثل ذلك الذي يتعلق ببريكست، فهو اوروبي الهوى، يحرص على احاطة نفسه بمعاونين، وله معرفة عميقة بالملفات التي ينكب عليها.

ويحسب لـ«بارنييه» انه كان حريصاً على اخبار دول الاتحاد بتفاصيل المفاوضات مع بريطانيا، في الوقت نفسه كان يصرح بأن عدم التوصل الى اتفاق سيجعل بريطانيا المتضرر الأكبر، فلم يتردد في التأكيد ان 7% فقط من صادرات الاتحاد الأوروبي تذهب الى المملكة المتحدة، فيما تنتهي 47% من الصادرات البريطانية في سوق الاتحاد الأوروبي.

ولم يكف عن الاشارة الى «الروح الرياضية» التي اشتهر بها البريطانيون، حيث جاء ذلك ضمن مسعاه لتكريس قواعد منافسة سليمة. كذلك لم يتردد في التذكير بشعار «لنحافظ على هدوئنا ونتقدم» الذي رفع خلال الحرب العالمية الثانية من اجل رفع معنويات الساكنة في بريطانيا.

ودخل بارنييه هذه الأيام في بؤرة اهتمام الفرنسيين، الذين استعادوا مسار هذا السياسي السبعيني الآن، وكان اصغر نائب في البرلمان الفرنسي يناهز 27 عاماً، وعُيِن وزيراً عدة مرات في البيئة والشؤون الخارجية، بالاضافة الى مهامه مفوضاً اوروبياً، لكنه مهما تقلب في المناصب، ظل وفياً لعائلته الديغولية في فترة المراهقة.

ومباشرة بعد اعلان الاتفاق، صرح بارنييه لقناة «فرانس 2» بأنه يفتقد بلده فرنسا، الذي يرى انه يوجد في وضعية متسمة بغياب العدالة والاحترام. النجاح الذي حققه الوزير السابق في عهد الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، في قيادة المفاوضات مع بريطانيا، دفع مراقبين الى الذهاب الى انه يوجد بين خيارين: الانضمام الى الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون، وتحمل احدى المسؤوليات الرفيعة، او التطلع الى قيادة الجمهوريين في افق الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وعلقت صحيفة «لوموند» الفرنسية، بأن ما تحقق نوع من التكريس لهذا الديغولي الاجتماعي، الذي لم يؤمن به حتى المنتمون الى عائلته السياسية. فقد اثبت كفاءته اكثر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قبل ان يصبح «السيد بريكست»، الذي يضع صورة في مكتبه تضم الجنرال ديغول والمستشار كونراد اديناور تخلد توقيع اتفاق الصداقة الألمانية - الفرنسية في عام 1963، بل ان هناك من اعتبر انه اضحى من رموز الاتحاد، كما الفرنسي جاك دولور الذي تولي امر المفوضية الأوروبية على مدى عشرة اعوام بين 1985 و1995، والذي شهد ولادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي في عام 1992.

