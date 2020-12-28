نمو قياسي لأرباح المصانع الصينية

مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية، تسجيل الشركات الصناعية الصينية نمواً قياسيا جديداً في أرباحها على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 729.32 مليار يوان (111.5 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019. وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات (حكومي)، وأوردتها وكالة شينخوا، اليوم الأحد، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسة. وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة فيروس كورونا الجديد، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نمواً غير مسبوق الشهر الماضي.

