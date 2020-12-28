البورصة حمراء.. مع إجازات رأس السنة

مال وأعمال

عادت البورصة الى اللون الاحمر مع عودة الضغوط البيعية وتراجع السيولة الى ادني مستوياتها في الاونة الاخيرة وذلك مع هدوء عمليات التداول مع نهاية العام وبدء موسم الاجازات السنوية وخاصة في القطاع الخاص.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجع جماعي، مع تقلص بالتداولات اذ سجلت السيولة 16.49 مليون دينار، مقابل 24.67 مليون دينار يوم الخميس، وبلغت احجام التداول 135.61 مليون سهم، مقارنة بـ 161.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتم تداول كمية اسهم بلغت 135?5 مليون سهم تمت عبر 5007 صفقات نقدية بقيمة 16?4 مليون دينار (نحو 54?12 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31%، وتراجع العام 0.3% كما انخفض الرئيسي ورئيسي 50 بنسبة 0.28% و0.12% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12?6 نقطة ليبلغ مستوى 4534?10 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?28 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 118?5 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 9?3 ملايين دينار (نحو 30?6 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 18?9 نقطة ليبلغ مستوى 6069?46 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?31 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 17 مليون سهم تمت عبر 1527 صفقة بقيمة 7?15 ملايين دينار (نحو 23?5 مليون دولار). وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5?5 نقاط ليبلغ مستوى 4612?26 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?12 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 99?7 مليون سهم تمت عبر 2328 صفقة نقدية بقيمة 7?8 ملايين دينار (نحو 25?7 مليون دولار).

وتصدر سهم يوباك القائمة الحمراء بنسبة 8.96%، فيما جاء ياكو على رأس الارتفاعات بـ9.93%.

وكانت شركة يوباك الصحية اعلنت في وقت سابق من اليوم سداد نقدي لمبلع المديونية المترصدة عليها لصالح بنك بوبيان بقيمة 2.39 مليون دينار.

وبشأن انشط التداولات، تقدم ارزان المنخفض 0.18% الكميات بـ22.86 مليون سهم، فيما جاء بيتك على رأس السيولة بـ1.45 مليون دينار، بانخفاض 0.29%.

