إعادة هيكلة ترقية الشركات إلى «السوق الأول»

مال وأعمال

بعد النجاح الذي حققه «السوق الأول»، والذي يعتبر الواجهة المثالية للمستثمرين لما يوفره من معايير عالية للشفافية والالتزام بمعايير السيولة للسوق، اعلنت بورصة الكويت انها حصلت على موافقة هيئة اسواق المال لاعادة هيكلة متطلبات الترقية الى «السوق الأول»، وذلك في خطوة تهدف لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في «السوق الأول» عبر افساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة اليه، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.

هذا وستشمل اعادة هيكلة متطلبات الادراج في «السوق الأول» تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد ادنى للتأهل، اي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت. كما اجرت بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة اسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، والتي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

اضافةً الى ذلك، فقد تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر الى القيمة الاسمية لسهم الشركة. هذا كما قامت بورصة الكويت باضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية الى «السوق الأول» بالنسبة الى الشركات التي صدر في حقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، او وقف او الغاء ترخيصها، او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي. ذلك وسيتم تفعيل هذه المتطلبات ابتداءً من المراجعة السنوية التي ستجرى في يناير من العام 2021، وسوف يتم الاعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم احد من شهر يناير، على ان تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم احد من شهر فبراير. كما قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق اعادة تصنيف الشركات من «السوق الأول» الى «السوق الرئيسي» لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

