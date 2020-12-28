مال وأعمال

أدت معايير ومتطلبات «السوق الأول»، والتي تتضمن افصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات محللين وتخصيص ادارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين بشكل دوري، الى جعله واجهة سوق المال الكويتي للمستثمرين المحليين والأجانب. والآن، بعد مضي ما يقارب سنتين على تقسيم السوق، اصبحت الفرصة مواتية لزيادة عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» وذلك بترقية الشركات المدرجة في «السوق الرئيس» المطابقة لمعايير السيولة، والراغبة في توسعة قاعدة مساهميها والتواصل مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، علماً بأن عملية الترقية اختيارية وترجع للشركة المعنية.

