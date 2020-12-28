تمديد فترة نشاط «المقاصة»

مال وأعمال

وافقت هيئة اسواق المال على تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2-2-3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 24/12/2020 لمدة 6 اشهر تنتهي بتاريخ 23/06/2021.

وقالت الهيئة ان قرارها صدر بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق اوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والقرارات رقم (47) لسنة 2020 و(190) لسنة 2019 و(107) لسنة 2019 و(170) لسنة 2018 و(95) لسنة 2018 و(19) لسنة 2018 و(113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لاجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

