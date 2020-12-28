23 % ارتفاعاً بأسعار الذهب في 2020

مال وأعمال

سجل الذهب ارتفاعات قياسية العام الحالي، وحطم الأرقام القياسية في اغسطس 2020، بعد ان كسر مستوى 2000 دولار للأونصة، بينما تزامنت ارتفاعات الذهب مع مكاسب قوية في اسواق الأسهم، وهو ما خالف النهج السائد بعلاقة عكسية بين الاثنين، اي انه يرتفع مع هبوط الأسهم وينخفض مع ارتفاع الأسهم. ارتفع الذهب الى 2072 دولارا للأونصة في اغسطس 2020، وأرجع محللون احد اسباب ارتفاعات الذهب الى اسعار الفائدة المنخفضة والسلبية في بعض الدول، لأن جاذبية الذهب تزداد في ظل العوائد السلبية او المنخفضة على ادوات الدين، وتدفع العوائد المنخفضة لأدوات الدين الحكومية المستثمرين الى الأسهم.

هذه الأجواء بحسب الخبراء تدعم الأسهم والذهب معا لأن العوائد المنخفضة في الدين الحكومي يمكن ان تدفع المستثمرين الى الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، كما قد تجعل الذهب الذي لا يحمل عائدا اكثر جاذبية للمستثمرين من العوائد السلبية او المنخفضة على ادوات الدين. وكان الذهب قد بلغ ادنى مستوياته في مارس الماضي عند 1450 دولارا للأونصة وسط انتشار فيروس كورونا بسبب قيام المستثمرين بمن فيهم الصناديق القابلة للتداول ببيع الذهب لتغطية مراكز مكشوفة في الأسواق المالية.

لكنه عاد ليسجل ارتفاعات قياسية وتجاوز مستوى الفي دولار للأونصة لأول مرة في 4 اغسطس ليصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق في 7 من الشهر ذاته فوق 2070 دولارا للأونصة.

وقد وصلت ارتفاعات الذهب منذ 16 مارس وحتى 21 من ديسمبر الى 23%، فيما كانت ارتفاعات الأسهم الأميركية في ذات الفترة اعلى، حيث ارتفع مؤشر ناسدك كومبوسيت 62%، وموشر ستاندرد اند بورز بـ37% وداو جونز بـ30%.

