تابعة لـ«أسس» باعت قسيمة بـ 1.3 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت مجموعة اسس القابضة انتهاء احدى شركاتها التابعة من اتمام صفقة التنازل وبيع حق انتفاع قسيمة مملوكة للدولة. وكانت اسس اعلنت في 19 اغسطس السابق، قيام شركة تابعة بتوقيع عقد بيع ابتدائي لبيع حق انتفاع بقسيمة مملوكة للدولة بقيمة اجمالية تبلغ 1.3 مليون دينار. ونوهت اسس في بيانها لبورصة، بأن الأثر المالي لذلك الاجراء يتمثل في زيادة بند الموجودات المتداولة بمبلغ 1.30 مليون دينار، وانخفاض بنك الموجودات غير متداولة متحفظ بها للبيع بمبلغ 1.2 مليون دينار. وأشارت الى انه سيتم تقييد ربح ذلك الاجراء خلال فترة الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر الحالي، بمبلغ 100 الف دينار.