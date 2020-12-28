حكم لـ «زين» في دعوى إبطال رخصة النقال بالعراق

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف لصالحها في دعوى إبطال قرار تجديد وتمديد إجراءات رخصة عمل الهاتف النقال في العراق. وأوضحت زين في بيان لبورصة ، أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد قرار محكمة أول درجة بسبب العيب الشكلي في قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 6 يوليو الماضي. وقضت المحكمة في نفس القرار استنادا لقرار مجلس الأمناء في 20 نوفمبر الماضي -تدارك العيوب الشكلية واستوفى جميع الشروط القانونية- أنه لا مانع من تجديد رخصة الهاتف النقال، وتقديم خدمة الجيل الرابع. يأتي ذلك باعتبار هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة الرسمية المخولة قانونا لذلك، وبإمكانها تنفيذ القرار طالما تم تجاوز الإشكاليات القانونية التي استوجبت إبطال القرار الأول، وأصبحت هذه المسألة تنفيذية تعاقدية، تخص الهيئة. وكانت زين قد أعلنت في 8 يوليو ، أن «زين- العراق» بصدد إطلاق الخدمة في مطلع عام 2021، مع تمديد رخصة الشركة لتنتهي في 30 أغسطس 2030.