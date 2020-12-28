بايدن يحذِّر ترامب من تجاهل التحفيز الاقتصادي

مال وأعمال

حذّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من «عواقب وخيمة» إذا استمر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كورونا.

وألقى ترامب بظلال الشك على حزمة مساعدات طال انتظارها، فيما يخشى ملايين الأميركيين خسارة تقديمات ومواجهة الطرد من منازلهم المستأجرة، وطلب إلى المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً، من 600 إلى 2000 دولار.

وقال بايدن إنّ «عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة، اليوم، سيفقد حوالى 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة».

وكان ترامب قد أثار الاستغراب، ، عندما هدد باستخدام الفيتو ضد خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة بنحو 900 مليار دولار، والتي كان الكونغرس اعتمدها قبل يوم، بعد مفاوضات استمرت أشهراً.

