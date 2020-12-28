«Stc» أهدت وزارة الداخلية أجهزة تعقيم الأيدي وهدايا وقائية

مال وأعمال

قامت شركة الاتصالات الكويتية stc، بإهداء وزارة الداخلية أجهزة تعقيم الايدي وأدوات وقائية حرصاً على سلامتهم في إطار مبادرتها التي أطلقتها منذ بداية أزمة كورونا COVID-19 «سلامتكم تهمنا»، قامت الشركة أيضاً بتزويد مقرها الرئيس وأفرعها بأجهزة تعقيم، وتجديد رسائلها التوعوية للموظفين بشأن الإجراءات الاحترازية وتعليمات السلامة التي يجب اتباعها، حرصاً على سلامتهم وسلامة العملاء في الأفرع.

وتثميناً للدور المهم والحيوي والمتواصل الذي يقوم به رجال الداخلية، قام فريق العلاقات العامة في شركة stc بقيادة دانة الجاسم وحضور هديل العبدالله و أحمد النويبت وأحمد الشايجي بزيارة المقر الرئيسي لوزارة الداخلية لتسليم هدايا وقائية على المراجعين و رجال الأمن في الوزارة. ومن جهتها، قالت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc: «من منطلق دورنا المجتمعي ومبادرتنا التي أطلقناها تحت عنوان «سلامتكم تهمنا»، أطلقنا سلسلة من الأنشطة والمبادرات الانسانية التي تهدف إلى مساندة أهل الكويت في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد، ويؤكد في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص المهم والمتنامي في دعم توجهات الدولة».

وأضافت: «تأتي هذه المبادرة كخطوة إضافية ضمن المبادرات المتعددة التي أطلقتها stc منذ تفشي الازمة، والتي تهدف الى دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الرسمية من أجل تخطي العقبة الحالية، وإنه ليس بجديد على شركة stc ومؤسسات القطاع الخاص الوقوف الى جانب المجتمع الكويتي والتعاون مع مؤسسات الدولة».

وأشارت الجاسم: «لخدمة عملائها بشكل أفضل، قامت الشركة بتعزيز قنواتها الرقمية لتقديم مجموعة منتجات وخدمات الشركة للعملاء الجدد والحاليين وهم في اتم راحة بمنازلهم. كما تتيح المنصات الرقمية لعملاء stc تنفيذ المعاملات المتعلقة بحساباتهم عبر الإنترنت بسلاسة ودون أي متاعب. وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، أطلقت الشركة سلسلة من العروض الحصرية عبر الإنترنت لإثراء تجربة العملاء في المنزل، سواء كانت للخدمات الترفيهية أو العمل عن بُعد».

وتقدمت الجاسم بالشكر لجميع أبطالنا في الصفوف الامامية والشكر موصول الى القياديين وجميع القائمين على العمل في وزارة الداخلية والجهات الرسمية على ما بذلوه من جهد لحماية الوطن والمواطنين، حيث أنهم لا يزالون يقومون بدور مهم في تطبيق الإجراءات الحمائية التي تسهم في المحافظة على سلامة وصحة أهل الكويت جميعاً».

ومن جهة أخرى، أثنى العقيد عبدالاله العبدالسلام، مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية، على المجهودات المبذولة من قبل شركة stc في سبيل تقديم يد العون خلال فترة تفشي وباء كورونا، متقدماً بالشكر الى جميع العاملين في الشركة على هذه اللفتة الطيبة.

وأضاف العبدالسلام: «إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية التعاون مع شركات ومؤسسات المجتمع المدني، تم التعاون مع شركة الاتصالات الكويتية stc في سبيل توزيع المعقمات في مبنى وزارة الداخلية، ليتم استخدامها من قبل المراجعين والعاملين داخل الوزارة».

