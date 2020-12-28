الأربش لـ«النهار»: 30 % من مطاعم الكويت في دائرة الإفلاس

مال وأعمال

توقع رئيس اتحاد قطاع المطاعم في الكويت فهد جواد الأربش افلاس ما بين 25 إلى 30 بالمئة من المطاعم العاملة في الكويت بنهاية أبريل المقبل، مستدركا بالقول ان غياب التحفيز والدعم الحكومي وكثرة المديونية على قطاع عريض من الشباب أصاب القطاع بركود مزمن.

وأوضح الأربش في تصريح خاص لـ «النهار» عن أن تراكم المديونيات على أصحاب المطاعم سيؤدي الى الزج بهم الى المحاكم وقد يكون مصيرهم السجن، بسبب عدم قدرتهم على الدفع.

وأوضح أن الكثير من أصحاب المطاعم وضعوا كل مدخراتهم في مشروع المستقبل، الا أن الجائحة وتداعياتها السلبية دفعت الكثير منهم على حافة الافلاس.

وأشار الى أن الكبار والصغار سيتأثرون بتلك الجائحة، مستدركا أنه لا توجد بوادر أمل لصدور قانون ضمان التمويل والذي من خلاله يمكن لأصحاب المطاعم الحصول على تمويلات تساعدهم على المرور من الأزمة.

وبين أن قطاع المطاعم كان له دور كبير خلال الجائحة حيث قام بتجهيز وتوزيع مئات الآلاف من الوجبات في كل مناطق الكويت.

وقد أدت الجائحة الى تكبد قطاع المطاعم خسائر فادحة تقدر بمئات الملايين، وذلك من اجمالي الخسائر التي فقدها الاقتصاد والتي تقدر بحدود 5 مليارات دينار تقريبا، وكانت قطاعات المطاعم والسفر والسياحة والفنادق الأكثر تضررا من الجائحة والتي واكبها غياب شبه كامل للدعم الحكومي لها.

