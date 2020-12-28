تجارة التجزئة في الكويت تتجه إلى «الإلكتروني»

مال وأعمال

تتجه تجارة التجزئة في الكويت الى الاعتماد بشكل كبير على التجارة الالكترونية في ظل ارتفاع الطلب على خدماتها وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته خلال تداعيات الجائحة خلال الشهور العشرة الاخيرة.

وقد زاد قطاع التجزئة من خططه في 2021 في الاعتماد على التجارة الالكترونية من خلال التوسع في النوافذ والتطبيقات التي تساعد على ترويج الامن لمنتجاتها والمحافظة على حصصها السوقية في السوق في ظل المنافسة الشديدة في السوق.

وفي ذات الاطار ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال موسم عطلات هذا العام من 11 أكتوبر الى 24 ديسمبر، وفقا لتقرير ماستركارد.

قفزت مبيعات التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 49% في موسم عطلات هذا العام، ما يؤكد دور جائحة كوفيد-19 في تحويل عادات التسوق لدى العملاء، وفق ما ذكر موقع فوربس.

يمكن أن يمثل موسم التسوق في العطلات غالبية المبيعات السنوية لبعض تجار التجزئة، لكن الأزمة الصحية أدت الى قيام العديد من تجار التجزئة بما في ذلك وولمارت وتارجت، الذين واجهوا قيودا على سعة متاجرهم، بطرح عروضهم الترويجية في وقت مبكر.

شكلت مبيعات التجارة الالكترونية للعطلات 19.7% من اجمالي مبيعات التجزئة هذا العام، وفقا لبيانات ماستركارد. قدر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الانترنت فقط ارتفع بنسبة 44% خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر، بينما انخفض عدد رواد المتاجر كثيرا. أدى زيادة أعداد الأشخاص الذين يقضون وقتا أطول في المنزل بسبب سياسات العمل من المنزل والتعلم عن بُعد الى زيادة الطلب على منتجات ديكور المنازل، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في فئة أثاث المنزل والمفروشات بنسبة 16.2% وفقا للتقرير.

قال التقرير ان الالكترونيات والأجهزة المنزلية ارتفعت أيضا بنسبة 6% خلال هذه الفترة، وقد يرجع ذلك في الأغلب الى ترشيد الانفاق.

