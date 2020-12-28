15.5 مليار دولار ميزانية دبي لعام 2021

مال وأعمال

اعتمد حاكم امارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ميزانية الامارة التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الامارات، بحجم بلغ 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021.

وذكر بيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، أن هذه الموازنة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها. وتابع البيان: «تعمل موازنة العام 2021 على اتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والاعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الايرادات ورفع كفاءة الانفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص».

ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي ايرادات عامة قدرها 52.314 مليار درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الامارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة، نقلا عن البيان.

وتعتمد هذه الايرادات على العمليات الجارية في الامارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على ايرادات النفط، التي تمثل 4% من اجمالي الايرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الايرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للامارة.

وتمثل الايرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59% من اجمالي الايرادات المتوقعة، في حين تمثل الايرادات الضريبية 31%، وتمثل ايرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6% من اجمالي الايرادات المتوقعة.

ويمثل اعلان حكومة دبي عن موازنة العام المالي 2021 بحجم نفقات 57.114 مليار درهم، رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، الأمر الذي من شأنه أن يُكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الامارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة اليها.

وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة اكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول الى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021. وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35% من اجمالي النفقات الحكومية، وفقا لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، ما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي في ظل الأزمة الحالية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26 % وذلك استيفاء لمتطلبات التنمية البشرية والمجتمعية وتقديم خدمات عامة لسكان الامارة، ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة.

واعتمدت الحكومة 9% من اجمالي الانفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، وخصصت حكومة دبي نسبة 1% من اجمالي الانفاق للاحتياطي الخاص، اعمالا لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة، كما خصصت 6% من اجمالي الانفاق لخدمة الدين العامّ، حرصا منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.

