«المركز» حصد 3 جوائز من «إيميا فاينانس» لعام 2020

مال وأعمال

حصل المركز المالي الكويتي «المركز» على ثلاث جوائز من «إيميا فاينانس» ضمن «جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط لعام 2020»، معززاً مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

واستحق «المركز» لقب «أفضل مديرٍ للأصول في الكويت»، ولقب «أفضل بنكٍ استثماري» للعام الثامن على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط لعام 2020».

ويأتي فوز «المركز» بهذه الجوائز المرموقة تأكيداً لنجاحه المستمر وأدائه المتسق في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس (كوفيد-19)، حيث حافظ «المركز» على سجله المتميز في تحقيق العوائد لعملائه، واستطاع الارتقاء بمكانته في السوق المحلي والإقليمي.

وصرح عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، قائلا: «كان عام 2020 عاماً إيجابياً بالنسبة «للمركز»، فقد سجلت منتجاتنا الاستثمارية أداءً جيداً على الرغم من الجائحة التي تعصف بالعالم وحالة عدم اليقين التي نتجت عنها، والتي منحتنا الفرصة لإثبات قدرتنا على الصمود أمام أي تحديات. واليوم، تأتي جوائز «إيميا فاينانس» لتؤكد هذه المكانة وتعززها. ويسعدنا حصولنا على جائزة «أفضل مدير أصول في الكويت» للعام الثامن على التوالي في دليلٍ دامغٍ على قوة ونجاح محفظتنا من الحلول الاستثمارية عالية الأداء التي تهدف لخلق ثروة مستدامة لعملائنا. وأود أن أشكر زملاءنا على تفانيهم وأدائهم المميز، والتزامهم بسياسات إدارة المخاطر الحكيمة في بيئة الاستثمار الحالية التي تتسم بالتغير السريع.»

وأضاف: «على الرغم من أن جائحة فيروس (كوفيد -19) كان لها تأثيرٌ على شهية المستثمرين وثقة الأسواق على مستوى العالم، إلا أن خدماتنا المصرفية الاستثمارية قد شهدت معدلات طلبٍ عالية من المستثمرين. وتحقق صفقاتنا قيمة طويلة الأجل لعملائنا، مدعومة بكفاءة وتميز قدراتنا في التنفيذ، والأبحاث المكثفة، والخبرة المتعمقة بالقطاع. ويعد حصول «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثمار في الكويت» للعام الثامن على التوالي تقديراً مهماً لخدماتنا الفريدة، والتزاماً لا هوادة فيه بتقديم خدمات استثمارية متميزة لجميع عملائنا».

وحول جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط، صرح النصف قائلاً: «انطلاقاً من حرصنا في «المركز» على الالتزام بقيمنا الأساسية في أعمالنا، فإننا نضع المسؤولية الاجتماعية نصب أعيننا أيضاً في كل ما نقوم به. وفي ظل الظروف التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية حالياً، استطعنا الحفاظ على التزامنا بالعمل من أجل تحسين المجتمعات التي نعمل بها. ولذلك، فإننا فخورون بأن مبادراتنا العديدة قد أحدثت تأثيراً ملموساً موظفينا ومجتمعنا ودولة الكويت بشكلٍ عام. واليوم، تأتي هذه الجائزة لتثري مساعينا التي تركز على تعزيز الازدهار والرخاء المستدام في مختلف أنحاء العالم.

