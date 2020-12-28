مال وأعمال

حصل «المركز» على لقب «أفضل بنك استثماري في الكويت» للمرة التاسعة خلال حفل جوائز «أفضل البنوك الاستثمارية في العالم لعام 2020» الذي تنظمه مجلة غلوبال فاينانس المرموقة.

وأوضحت المجلة أن تصنيف الشركات الأفضل أداءً يأتي بناءً على قدرتها على الحفاظ على مركزها في السوق، وتعزيزه في بيئات العمل المتغيرة. وتضمنت المعايير المعتمدة لاختيار الفائزين بالجوائز: الحصة السوقية، وعدد الصفقات وحجمها، والخدمة والمشورة، بالإضافة إلى إمكانات الهيكلة، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة لمعالجة ظروف السوق، ومستوى الابتكار، والتسعير، وسمعة السوق الذي تعمل فيه.

