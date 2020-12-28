4 اكتشافات للنفط والغاز في السعودية

مال وأعمال

أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة اكتشفت أربعة حقول جديدة للنفط والغاز، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

اكتشف منتج النفط الوطني أرامكو السعودية النفط في بئر العجرمية بشمال غرب مدينة رفحاء، حيث أظهرت الاختبارات معدل تدفق بلغ 3850 برميلا يوميا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النفط غير التقليدي اكتشف في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران.

تدفق الخام العربي الخفيف جدا من البئر 2 بحقل الريش بمعدل 4452 برميلا يوميا، والغاز بمعدل 3.2 ملايين قدم مكعبة يوميا؛ وبلغ معدل التدفق من البئر 3 بذات الحقل 2745 برميلا يوميا، والغاز ثلاثة ملايين قدم مكعبة يوميا.

وتدفق النفط من البئر 4 بحقل الريش بمعدل 3654 برميلا يوميا، والغاز بمعدل 1.6 مليون قدم مكعبة يوميا.

واكتشف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة ببئر المنحز، جنوب غرب حقل الغوار، أضخم حقل نفط تقليدي في العالم؛ وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه.

وتدفق الغاز من بئر المنحز بمعدل 18 مليون قدم مكعبة يوميا، ومن بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت الوكالة «أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها».

