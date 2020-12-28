حميد الشاعري طرح «ما تتحبيش»

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طرح الفنان المصري حميد الشاعري أغنيته «ما تتحبيش» وهي من ألبومه الجديد «أنا بابا»، وهي من كلمات جمال الخولي والحان رامي جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكساج توما.

الجدير ذكره أن ألبوم «أنا بابا»، يضم 10 أغنيات، تعاون الشاعري من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور.

