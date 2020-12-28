جينيفر لوبيز تستعد لفيلم «The Cipher»

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أعلنت شبكة نتفليكس أنها حصلت على حقوق انتاج رواية ايزابيلا مالدونادو «The Cipher» لتقوم المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز ببطولة وانتاج فيلم مقتبس عنها يحمل نفس الاسم. تقوم لوبيز بدور عميلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تدعى «نينا جويريرا»، والتي تعمل على حل قضية قاتل متسلسل يترك رموزًا معقدة وألغازًا على الانترنت، ترتبط بجرائم القتل الأخيرة. يذكر ان لوبيز انتهت أخيراً من تصوير فيلم الكوميديا Marry Me ويشاركها في بطولته كل من أوين ويلسون ونجم الموسيقى اللاتينية مالوما. يتميز فيلم «Marry Me» بأغاني أصلية من J-Lo وMaluma، في اول تجاربه السينمائية. وقررت الشركة المنتجة للعمل Universal rom-com تأجيل طرحه في السينمات الى صيف عام 2021 بعدما كان مقرراً طرحه في فبراير بالتزامن مع عيد الحب.

