سراب: «هذا اللي ورثناه من الأجداد».. درامي

إضاءات

شدد المنتج المخرج حسن سراب على اهمية الدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام الكويتية لصناعة الانتاج الفني بكل قطاعاته. مشيرا الى ان ذلك الدعم هو المحرك والمحفز الاساسي لصناعة الانتاج في الكويت. وقال المخرج حسن سراب بان عمله الجديد – هذا اللي ورثناه من الاجداد – يمثل احدث النتاجات الفنية المنوعة التى انجزها والتي يقدمها للاعلام في عهده الجديدة بقيادة جيل من الشباب الكويتي المتخصص بقيادة وزير الاعلام وزير الدولة للشباب عبدالرحمن المطيري.

وعن عمله الجديد قال حسن سراب: انجزت منذ ايام قليلة احدث الاعمال التلفزيونية المنوعة الذي قمت باخراجه بعنوان – هذا اللي ورثناه من الاجداد – من تأليف عادل الزاهد ومخرج منفذ بسام دحدل وشارك في البطولة عدد متميز من نجوم الدراما المحلية ومنهم جاسم النبهان ومحمد جابر وعبدالعزيز الحداد وسمير القلاف وانتصار الشراح وغرور ونواف نجم وشيماء قمبر ومحمد اشكناني وعدد اخر من الفنانين والاعلاميين. واستطرد سراب قائلا: البرنامج المنوع يتكون من 30 حلقة مدتها بين 17 – 21 دقيقة كل حلقة تتكون من 3 أمثلة ولكل مثل مشهد تمثيلي درامي ومع نهاية الامثلة زهيرية للفنان القدير سليمان الموسي وقام بالتعليق على البرنامج الاعلامي المتميز بسام الجزاف والمقدمة من كلمات الشاعر الغنائي سامي العلي والحان الفنان جاسم الخلف.

واكد المنتج المخرج حسن سراب: يعيش الاعلام الكويتي في هذه المرحلة من تاريخة قفزات كبرى في ظل القيادة الجديدة التى تمتاز بحضور جيل الشباب بقيادة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وهو احد ابناء الاعلام الكويتي. وهناك عدد بارز من الاسماء التي تمثل الحضن الراعي للاعلام الجديد ومنهم وكيلة الوزارة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي وبقية القيادات كل حسب موقعه ودوره.

ويعود سراب ليتحدث عن الدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام بقوله: استطيع الجزم بانه لولا الدعم والرعاية التي تقدمهما وزارة الاعلام لما كان لصناعة الانتاج ان تستمر وتتواصل وتتألق وهو امر يؤكد جدية الفهم والتعاون والاحترافية العالية من اجل اعلام كويتي متميز وهكذا الامر على مستوى بقية الحرفيات الاعلامية والفنية.

ويسلط المخرج حسن سراب الضوء على عمله الجديد: العمل المنوع الجديد – هذا اللي ورثناه من الاجداد – هو مزيج من الدراما والمنوعات عبر تسليط الضوء على عدد من الامثال والقيام بمعالجتها دراميا وايضا الذهاب لعدد من المفردات والاجهزة والمعدات القديمة كما يضم العمل الجديد عدداً متميزاً من الزهيرايات التي ابدع في تقديمها الفنان القدير سليمان الموسي والذي يمثل حضوره اضافة حقيقية نتشرف بها ونفتخر.

وفي الختام قال: اثمن بهذه المناسبة الجهود الايجابية والتعاون والالتزام الحقيقي من نجوم العمل وفريقه ما كان له ابعد الاثر في انجاز هذه التجربة الاعلامية التي نهديها الى الاعلام في عهده الجديد متمنين ان يجد العمل طريقه للجمهور الحبيب في القريب العاجل.

