«مساء الخير يا كويت».. «عساكم عالقوة»

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بطرحه المميز وفقراته المتنوعة لايزال برنامج «مساء الخير يا كويت» مستمرا بالبث المباشر عبر شاشة تلفزيون الكويت وبجهود فريق عمل اصر على ان يستكمل هذا البرنامج وان يستمر في توهجه من خلال مايقدمه للمشاهدين ولم يأتٍ هذا التميز الا في ظل الدعم الكامل من قبل القيادات الاعلامية المتمثلة من وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة منيرة الهويدي وايضا متابعة من وكيل التلفزيون سعود الخالدي الذي يترجم هذا الدعم الى ارض الواقع من خلال الوقوف على ادق التفاصيل وتذليل العقبات وبالتالي نرى ان فريق العمل قد استطاع ان يتميز في ظل المنافسة في تلك النوعية من البرامج التي تسعى لاستقطاب المشاهدين وخاصة الاسرة الكويتية للاطلاع على اخر المستجدات على الصعيد المحلي ومنها ما يخص ازمة «كورونا».

كما البرنامج يعتمد على الأخبار والفقرات والتغطيات للأنشطة والفعاليات الموجودة في مؤسسات الدولة بالاضافة الى أنه يطرح بعض التغطيات الاجتماعية والثقافية الى جانب طرح القضايا ومناقشة الحلول لها.

وهذا الجهد يستحق منا كل تقدير وشكر لما يقدمونه من محتوى ونقول بهم «عساكم عالقوة» ونتمنى ان يبقوا على مسار التميز وهذا الامر يسري كذلك على كل البرامج التابعة لتلفزيون الكويت الذي نثمن لهم سعيهم الدائم ان يكونوا على قدر من المسؤولية والالتزام في ظل الثقة التي منحتها اليهم قيادات الاعلام للمضي قدما في عجلة الأبداع.

يذكر ان «مساء الخير يا كويت» من تقديم عيد الرشيدي، وعبدالله دشتي، وأحمد الفرحان، ومشاعل الزنكوي، وعبدالله دخيل واحمد الرفاعي وهيا الحوطي والاء الملا ومن اخراج سليمان الخراز ود. جابر المروان ومن اعداد مجموعة من المتميزين الذين يعملون على عدة فقرات ومنهم طه عباس وحسن بوشهري وحسين نعمان وسارة الحداد ورئيس فريق الاعداد فريدة الكندري والاشراف العام لكل من عبدالعزيز الهلال وفارس العتيبي.

