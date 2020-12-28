أصالة تهاجم طليقها طارق العريان بعد ظهوره مع حبيبته الجديدة  

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حالة من الحزن الصامت تعيشها الفنانة أصالة بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان منذ ما يقرب من عام، تحاول بقدر كبير أن تتجاهل الحديث عنه، ولكنها خرجت عن صمتها بعد الصورة التي نشرت لطارق العريان مع عارضة أزياء تدعى «نيكول سعفان»، التي ترددت أنباء عن ارتباطهما، وهي الفتاة التي تصغره بـ 35 عاما. ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة لطارق العريان تجمعه بالممثلة المصرية نسرين إمام وحبيبته الجديدة أثناء احتفالهم بالكريسماس، وكتبت رسالة طويلة: «هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليله سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب». كما هاجمت أصالة الفنانة نسرين إمام بطريقة غير مباشرة التي علقت على صورتها مع العريان وحبيبته حيث قالت: «تشجيع الظلم والجحود والنكران» كما تدخلت شام الذهبي ابنة أصالة وحاولت أن تقدم لها الدعم النفسي في تعليقها على الصورة، وأكدت لوالدتها أنها تعلم كيف كان الألم كبيرا، والخيانة كانت قاسية وسط وقوف بعض الأصدقاء في الجانب الخطأ. ودعمت والدتها بكلمات تشجيعية، وأعربت عن فخرها بها، وسيكون الأمر مجرد محنة مثل باقي المحن التي مرت بها واستطاعت أن تتجاوزها.