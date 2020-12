Top movies

إضاءات

Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج بول آندرسون. والنجوم مثل: ميلا جوفوفيتش وطوني جا.

The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايماستون وريان رينولدز.

Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور. والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي وميكي كولتر.

ELF فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي للمخرج جون فامزيو. والنجوم مثل: ويل فيريل وجامز كان وبوب نيوهارك.

Half Brothers فيلم كوميدي ودراما. للمخرج ليوكي غرنيفنيلد. والنجوم مثل: لويس جيراردو وكونور دل وجوسيه زيو نيغا.

the Polar Express فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج روبرت زيميكس. والنجوم مثل: توم هانكس وكريس كوبولا ومايكل جتير.

Freaky فيلم كوميدي واثارة ورعب. للمخرج كويستوفر لاندون. والنجوم مثل: كاثرين نيوتن وسليست آوكونود وفينسي فوفن.

the war with grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج توم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان ورب ريغلي.

National Lampoon.s Christmas Vacation فيلم كوميدي. للمخرج جيرميه شيشك. والنجوم مثل: شيفي شازي وبيفرلي دانغيلو وجوليت لويز.

How The Grinch Stole Christmas فيلم كوميدي وعائلي وفانتازيا. للمخرج رون هوارد. والنجوم مثل: جيم كادي وتايلور مومس وكيلي.